Obnova nakon potresa

Otišao naš političar kod poslovnog partnera Grka, a ovaj živi u super luksuzu.

NAŠ POLITIČAR:

– “Kako si uspio sve ovo steći?”

Grk:

– “Vidiš onaj most tamo?”

NAŠ POLITIČAR:

– “Vidim.”

Grk:

– “Taj most je trebao biti širok 55m, a napravio sam ga širokog 50m i od para za tih 5m je sve ovo.”

Grk sljedeće godine dođe kod našeg političara, a ovaj u triput većem luksuzu od njega.

Grk:

– “Kako si uspio za samo godinu dana steći sve ovo?”

NAŠ POLITIČAR:

– “Vidiš onaj most tamo?”

Grk:

– “Ne vidim.”

NAŠ POLITIČAR:

– “Eeeeee.”