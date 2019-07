Nada

Kćer kaže ocu tajkunu da se želi udati za studenta teologije.

Otac se protivi, ali ga ipak pozove na večeru.

„Znaš li ti da moja kćer troši 5000 e na odjeću, odakle ti novac za to?

– Bog će nam pomoći!

– A znaš li da se ona vozi samo u mercedesu, kako ćeš to kupiti?

– Bog će nam pomoći!

– Ne znam mogu li ti uopće reći koliko godišnje potroši na putovanja,

kako ćeš to riješiti

– Bog će nam pomoći!

Nakon večeri, kćer pita oca nasamo:

I tata, kako ti se čini moj voljeni?

„Nekako naivan i budalast, ali me u srce pogađa kad’ me naziva Bogom!“