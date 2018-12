Mentalitet

U cijelom svijetu ljudi su odgovarali na jedno pitanje: “Kakvo je vaše mišljenje o nestašici hrane u ostalim dijelovima svijeta?”. Anketa se završila katastrofalno.

U Africi nisu znali što je to hrana.

U Zapadnoj Europi nisu znali što je to nestašica.

U Istočnoj Europi nisu znali što je to osobno mišljenje.

U Americi nisu znali što je ostatak svijeta.