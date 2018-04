Ljekoviti poljubac

Sjede momak i djevojka na klupi i pričaju.

Kaže djevojka:

– “Boli me ruka!”, on poljubi i prođe

– “Bole me usta!”, on poljubi i prođe.

Sve to sluša starac pored i pita:

– “Sine liječiš li ti hemeroide”?