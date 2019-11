Leptir

Sagradio medo u šumi kraj drveta wc da sve bude lijepo i čisto. Potjera zeca na zahod, nije mogo stić i on sere ispred wc-a.

Vidje on da ide medo i sakrije drek rukama.

Pita njega medo šta je to. „

Ništa medo, ništa.

„Reci zeko, što je to“, brunda medo

„Ma ništa medo“

„Reci zeko što je to da te ne bi opet moro mlatit“

„Ma uhvatio sam leptira“

„Pa daj skloni ruke da i ja vidim leptira“

„Ne mogu pobjeći će mi“

„Ma daj da vidim, zeko“

Skloni zeko ruke a medo pogleda brzo u zrak i upita zeca

„A gdje je leptir“

„Pobježe,. Al je*o mater jest se pos*o“