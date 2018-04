Kućna pomoćnica traži povišicu

Kućna pomoćnica zatraži povišicu. Gazdarica se jako razljuti i upita:

Pa dobro Marija, reci mi razlog zašto misliš da si zaslužila povišicu?

Nije jedan nego su tri razloga. – odgovori Marija.

Dobro, reci mi prvi!

Prvi razlog što tražim povišicu je taj što ja bolje peglam nego Vi.

Tko to kaže? – upita gazdarica.

To kaže Vaš muž.

Koji je drugi razlog?

Drugi razlog je taj što bolje kuham nego Vi.

Nemoj mi reći da je i to rekao moj muž?

Baš tako, to kaže Vaš muž.

A koji ti je treći razlog?

Treći razlog je što sam bolja ljubavnica nego Vi.

Gazdarica sada već sva crvena u licu od bijesa kaže Mariji:

Nemoj mi reći da to opet kaže moj muž?

Ne, gospođo, to kaže Vaš vrtlar.

Marija, koliku povišicu želiš?