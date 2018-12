Kobna pogreška

Zvoni telefon, javlja se mali sin.

Sin: Halo?

Otac: Bok sine.

Sin: Bok tata.

Otac: Što radiš?

Sin: Ništa.

Otac: Što radi mama?

Sin: Tu je u sobi s jednim stričekom.

Otac: Kojim stričekom?

Sin: Ti ga tata ne znaš, to je jedan striček koji dolazi svaki dan, kad ti odeš na posao.

Otac: Sine, jel’ ti znaš gdje ja držim pištolj?

Sin: Znam.

Otac: E, uzmi ga i ubij tog čiku i mamu.

Sin: Ali tata, pa to je naša mama!

Otac: Nema veze, ubij ih.

Sin ode, čuju se dva pucnja:

Sin: Ubio sam ih!

Otac: E sad, gurni mamu u bazen, a čiku zakopaj odzada u dvorištu.

Sin: Ali tata, mi nemamo bazen i dvorište!

Otac: Jel’ to 3214-456?

Sin: Nije

Otac: klik… tu-tu… tu-tu…