Iskustvo

Dolazi čovjek u poštu na razgovor na posao. Dođe on na red i službenik ga pita:

• Jeste li već radili negdje?

• Da, pet godina u vojsci – odgovara on.

• Aha, imate li kakve beneficije? upita ga službenik.

• Bio sam ranjen, i nešto tiše doda: „Odnio mi geler genitalije.“

• U tom slučaju, primljeni ste! Radno vreme je od 8 do 15h. Dođite sutra u 10 sati – zadovoljno će službenik.

• Oprostite, ali rekli ste da radno vrijeme počinje u osam, zašto onda da dođem tek u 10?

• Vidite, ovo vam je državna služba, mi ujutro dva sata češkamo ja*a, tako da nemate potrebe dolaziti prije 10h.