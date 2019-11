Hvalisanje

Četiri prijatelja se nakon dugo vremena ponovo sretnu na nekom prijemu. Jedan ode do WC-a, dok ostala trojica krenu priču o svojim sinovima.

• Moj sin je moj ponos i dika! – reče prvi.

• Počeo je raditi za uspješnu kompaniju kao činovnik. Studirao je ekonomiju i menadžment, lagano se penjao uz ljestvicu, da bi na kraju postao predsjednik kompanije. Toliko se obogatio da je prije par tjedana kupio najboljem prijatelju novi mercedes za rođendan!

• To je sjajno! – odgovori drugi – I moj sin je moj najveći ponos. On se zaposlio u avio-kompaniji, pa je, usput, položio i za pilota. Kasnije je postao partner u kompaniji, a sada je i većinski vlasnik. Prije dva tjedna je svom najboljem prijatelju kupio zrakoplov za rođendan!

• Pa to je fenomenalno! – kaže treći – I ja sam u životu najponosniji na svog sina. Moj je završio fakultet, i osnovao svoju građevinsku tvrtku. Nedavno je i on dao lijep dar svom najboljem prijatelju – kuću od 300 kvadrata!

I tako su si međusobno čestitali na uspjesima svoje djece, vraća se četvrti iz WC-a i zapita zbog čega ovi nazdravljaju i čestitaju. Ovi mu objasniše da nazdravljaju svojim uspješnim sinovima i pitaše ga šta njegov sin radi.

„Moj sin je gej i zarađuje kao striper u noćnom klubu“ odgovori ovaj.

• Ajme šteta, jesi razočaran, je li te sram“, rekoše ostali.

• Nisam ja razočaran ni osramoćen. Sin mi je i volim ga., a što on radi sa svojim životom njegova je stvar. A ako već pričamo o postignućima, ne ide mu loše. Prije dva tjedna mu je bio rođendan, i dobio je novi mercedes, avion i ogromnu kuću od trojice svojih momaka.