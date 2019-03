Harem

Imao seljak farmu kokoši i samo jednog, već ostarjelog pijetla. Kupi on novog i pusti ga u kokošinjac.

“Eh, ‘ajde da se dogovorimo, jest da si nov, al’ evo, pola koka tebi, pola meni?”, kaže starac.

“Ma daj stari, tvoje vrijeme je prošlo, sve koke su moje!”

“Dobro, mlad si, uzmi sve, al’ ostavi mi bar dvije koke, one najstarije…”

“Ma čuješ što ti kažem stari – briši. Ne dam ti ni jednu jedinu!”

“Dobro, daj da se dogovorimo… Evo, da se utrkujemo do one ograde pa ako ti stigneš prvi, tebi sve koke, a ako ja stignem prvi, meni daš samo dvije najstarije.

“Hm, blesav si, nemaš šanse! Al ‘ajde!”

” E, al’ da mi daš 5 metara fore, ipak star sam…”

“Dobro, eto ti i tih 5 metara, opet nemaš šanse!”

I krenuli oni trčati, stari pijetao prvi, a za njim ovaj novi već da ge sustući… Gleda to sve seljak i iznenada uleti u kuću, zgrabi pušku i ubije onog mladog pijetla:

“Majku mu, već treći gej ovog tjedna”