Dobar life coach

Dobar dan, treba mi 200 eura, do prvog

• Gospođo, pa zar vam nisam rekao i jučee, i prekjučer, i prošlog tjedna i prije dva tjedna, da vam ne mogu to dati, da sam ja life coach, a ne banka?

• Jeste, ali ste me naučili da nikada u životu ne odustajem