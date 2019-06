Dijagnoza

Doktor i njegova supruga se svađaju za doručkom:Ti uopće nisi dobra u krevetu! – reče on, zalupi vratima i odjuri na posao.

Oko dva sata popodne odluči on ipak nazvati ženu i pomiriti se. No, prošlo je dosta vremena dok žena nije dignula slušalicu.Zašto ti je toliko dugo trebalo da se javiš? – upita on nju.

Bila sam u krevetu.

Što si radila u krevetu u dva sata popodne!?

Tražila drugo mišljenje!