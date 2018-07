Daj me nemoj…

Šeće zeko šumom i sretne mazgu, pa joj kaže:

– Zdravo, ja sam zeko, tko si ti?

– Ja sam mazga.

– A što je to mazga?

– Mazga je kad ti je tata konj, a mama magarac.

– Zeko slegne ramenima i ode dalje, pa naiđe na vučjaka:

– Zdravo, ja sam zeko, a ko si ti?

– Ja sam vučjak.

– Što je to vučjak?

– To je kad ti je tata vuk, a mama pas.

– Zeko slegne ramenima i ode dalje. Naiđe konjska muha:

– Zdravo, ja sam zeko, a ko si ti?

– Ja sam konjska muha.

Zeko je pogleda u šku: “Ma daj ne s*ri!”