Bračni par dobio poklon

Bračni par dobio poštom dvije karte za

operu s ceduljom na kojoj piše:

– Pogodite tko vam ovo šalje.

Muž i žena lupaju glavu tko im je to mogao poslati te karte, i to

za najbolja mjesta, ali ne mogu ni da naslute tko bi to mogao da

bude tako ljubazan. Ali, svejedno, odlaze u operu i divno se provode.

Vrativši se, na nesreću, zatiču stan sav u neredu,

skroz temeljno opljačkan, a na stolu papirić na kome piše:

– Sad znate…