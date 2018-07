27. 7. 2018.

Ljubav Prekrasno se nadopunjavate sami sa sobom, i to je super. No, istovremeno, nemate previše vremena i interesa za druge, a to je tužno.

Posao Stojite na mjestu kao ukopani, i ne idete ni naprijed ni natrag. Netko ili nešto sputava vašu poduzetnost. Riješite se vlastite neodlučnosti.

Zdravlje Emocionalno ste rasuti i rasijani, a to je prvi nagovještaj moguće depresije. Dobro u lošem je to što je cijela priča brzoprolaznog karaktera.