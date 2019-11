14. 11. 2019.

Ljubav Strahujete od sudbonosnih promjena. Želite se oženiti ili udati, ali se plašite krivog ljubavnog izbora. Pretjerani oprez čini vas zakočenim.

Posao Strpljivo ispunjavate vaše poslovne ciljeve. Uspješniji ste od drugih zbog upornosti i istrajavanja. Naravno, tu je i vaša vrlo moćna intuicija!

Zdravlje Vi ste jedni od onih rijetkih koji se lako dižu iz pepela. Vaš stari ego više ne postoji, i to je to. Sretniji ste i zdraviji, i to je ono što je najvažnije.