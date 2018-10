20. i 21. 10. 2018.

Ljubav Lako osvajate, ali i još brže gubite ljubavni interes. Vama je do natjecanja, a ne do ljubavi. Ne mislite na one koje ste emocionalno ranili.

Posao Sve stižete, svugdje vas ima, teško se zaustavljate. Odmor, spavanje, mir, ništa od toga ne trebate. Kod vas se sve pretvorilo u jurnjavu!

Zdravlje Živite u grču. Stalno ste napeti i prenapregnuti. Tijelo ima svoje zakonitosti, a vi ih ne poštujete. Nikakvo čudo ako vam se dogodi kakav lom!

Snovi i vizije Svakom čovjeku trebate prilaziti s pažnjom i opreznošću. Ne pokušavajte nikoga uvjeriti, već se pitajte što možete od njega – naučiti.