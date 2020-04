14. 4. 2020.

Ljubav Osvaja vas miris avanture. Privlače vas riskantne ljubavne radnje. Na vaše želje nitko nema utjecaja. Hedonizam vam je najvažniji prioritet.

Posao Sve stižete. Radite od zore do sumraka, ali i dalje ste u minusu. Kolikogod zaradite, još više potrošite, i to je to što kod sebe morate ispraviti.

Zdravlje Dugo ste bili pošteđeni glavobolje. Danas kreće novi ciklus migrene, i to posebno kod vas kojima je takvo što kronična problematika.