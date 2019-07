25. 7. 2019.

Ljubav Obuzele su vas kockarske strasti, i to posebno one ljubavne. Do izražaja dolaze vaši lovački instinkti. Vješti ste u ljubavnom lovu i ribolovu.

Posao Teško ćete zadržati postojeću poslovnu poziciju. Vaša konkurencija je brojna i moćna. Možda upravo danas padnete s trona!

Zdravlje Zdravlje vas odlično služi, a planetarni utjecaji ne najavljaju promjenu na gore. Izbjegavajte nametljivost i agresiju. To vam ne treba.