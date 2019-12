28. i 29. 12. 2019.

Ljubav Problemi koje niste riješili u prošlosti, iznova se aktualiziraju u sadašnjosti. Potrebna vam je vjera u vlastitu snagu, a i u ljubav kao takvu.

Posao Vaši se poslovni odnosi skladno razvijaju. Dobili ste dodatne radne zadatke. Sposobni ste sve odraditi s dobrom voljom i točno na vrijeme.

Zdravlje U razdoblju ste ubrzane revitalizacije. Osjećaji manje vrijednosti i usamljenosti nestaju iz vaše svijesti. Kroz život vas vodi nova samosvijest.

Snovi i vizije Depresija najprije dovodi do osjećaja manje vrijednosti, zatim do svađe, od svađe vodi bijesu a preko bijesa do manije veličine. Ona se prije ili poslije naravno slama, a začaran krug počinje ispočetka.