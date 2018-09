22. i 23. 9. 2018.

Ljubav Proganja vas osjećaj da ste zaleđeni u vremenu i prostoru. Sve ima svoj razlog, pa i vaša samoća. Sazrijevate, da biste mogli procvasti.

Posao Učiniti ćete dobru stvar ako odustanete od nerealnih i neizvedivih poslovnih vizija. Koncentrirajte se na ono što možete ostvariti još danas.

Zdravlje Ako oprostite sebi određene stvari, ukloniti ćete vlastitu potištenost. Vaše iscjeliteljske moći nisu upitne. Samo se vratite k sebi…

Snovi i vizije Depresija najprije dovodi do osjećaja manje vrijednosti, zatim do svađe, od svađe vodi bijesu a preko bijesa do manije veličine. Ona se prije ili poslije naravno slama, a začaran krug počinje ispočetka.