21. 6. 2018.

Ljubav Vaša neukrotiva ćud ne trpi kritike, ali to njemu ili njoj još nije jasno. Kritike mogu biti zdrave, i to posebno one istinite i dobronamjerne.

Posao Brzo zaradite veliki novac, i onda dugo ništa ne zaradite. Na redu je obilje, glamurozna predstava bogatstva, sve po vašem luksuznom mukusu!

Zdravlje Srce vam preskače, a vi mislite da će sve brzo proći i da se više nikada neće ponoviti. Kardiološka kontrola vaš je zdravstveni prioritet!