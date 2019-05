18. i 19. 5. 2019.

Ljubav Poduzeli ste radikalne mjere, ali stanje stvari u vašoj vezi nije se promijenilo na bolje. Sada je on(a) na potezu. Mogući su razni scenariji.

Posao Radite korak naprijed, pa dva koraka unatrag. Oprezna samozaštita postala je dominantna pojava u vašem račijem svjetonazoru.

Zdravlje Emocionalno ste nestabilni. Čim oblaci prekriju sunce, vi gubite energiju. Tijekom vikenda u više će vam se navrata izmijeniti raspoloženje.

Snovi i vizije Depresija najprije dovodi do osjećaja manje vrijednosti, zatim do svađe, od svađe vodi bijesu a preko bijesa do manije veličine. Ona se prije ili poslije naravno slama, a začaran krug počinje ispočetka.