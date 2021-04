30.3.2021.

Ljubav Ohladili ste se od njega ili nje, ali to još ne želite sebi priznati. Ako idete iz veze u vezu, to je siguran znak da se nikome ne dajete do kraja.

Posao Zaletavate se u nepoznato. Vjerujete osobama u koje ne biste trebali imati povjerenja. Skupo plaćate vlastitu naivnost i nepromišljenost.

Zdravlje Ako idete na poslovno putovanje, ne zaboravite uzeti sa sobom sve pripravke i preparate bez kojih više ne možete normalno funkcionirati.