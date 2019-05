17. 5. 2019.

Ljubav Igrate se s njegovim ili s njezinim osjećajima, i to vam ne služi na čast. Mislite da ste nezamjenjivi? Najnovija situacija bolno će vas razuvjeriti.

Posao Izgledna je velika financijska obmana, u kojoj ćete i vi biti na gubitku. Naivno vjerujete onima u koje ne biste trebali imati povjerenje.

Zdravlje Nedostaje vam red i disciplina. Izgubili ste plan i program življenja. Stvari se počinju događati same od sebe, i to one nezgodne!