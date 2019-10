10. 10. 2019.

Ljubav Nemirni ste i napeti, i to traje danima unatrag. Problem je u vama, i u nikome drugome. To što ne volite kod sebe, to projicirate prema van.

Posao Ovan se ne predaje lako, i to bi vaši poslovni protivnici trebali znati. Vodite važne poslovne bitke. Započelo je novo poglavlje vašeg života.

Zdravlje Tvrdokorni ste, i najteže vam je sebe promijeniti. Možda mislite da se ne trebate mijenjati. Ako ne krenete put promjena, nećete evoluirati.