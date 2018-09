4. 9. 2018.

Ljubav Danas ćete se pojaviti pred partnerom ili partnericom u novom i drugačijem izdanju. Promijeniti ćete frizuru, a možda i pogled na svijet!

Posao Od nikoga ništa ne očekujete, no raznorazni pokloni ipak će stizati do vas. Što će stvari biti neobičnije, to ćete biti sretniji i više iznenađeni!

Zdravlje Birate s kim se družite. Očekujete da drugi imaju razumijevanja za brze promjene vaših raspoloženja. Empatija je vaš primarni zadatak.