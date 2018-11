3. i 4. 11. 2018.

Ljubav Ne prihvaćate savjete partnera ili partnerice, jer to nije ono što želite čuti. Slušate samo sebe, a i to ne radite skroz potpuno i do kraja.

Posao Imate kreativne ideje, i neke od njih danas ćete uspješno materijalizirati. Važna pitanja ljudi iz bliskog okružja, nećete moći zaobići.

Zdravlje Teško pronalazite rješenja za vlastite probleme. Bježanje od teškoća čini vam se najlakšim rješenjem, i upravo u tome najviše griješite.

Snovi i vizije Mudrost je znati da li, kada i kako djelovati. Gledano na taj način, postaje razumljivo da je mudrost od davnina ubrajana u najviše vrline