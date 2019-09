30. 9. 2019.

Ljubav Jako vam je stalo do njega ili nje, ali to iz opreza (još) ne pokazujete. Želite da on ili ona „poludi“ za vama? Jako ste zanimljiv lik.

Posao Imate problema s inspiracijom. Trenutno vam ništa novo i zanimljivo ne pada na pamet. Ima vas koji i ne želite da se išta promijeni.

Zdravlje Drži vas neka čudnovata tjeskoba, i sve bi moglo vrlo brzo prerasti u depresiju. Mir se ne može kupiti novcima. Mir se treba zaslužiti.