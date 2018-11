19. 11. 2018.

Ljubav Kroz život vas vodi pustolovni duh. Lako se izgubite u nepoznatom pravcu. Vaši bližnji će organizirati veliku potragu za vama. Gdje ste?

Posao Više vam je stalo do igre i zabave nego do posla, i to se vidi po vašem neodgovornom ponašanju. Vaš poslodavac neće imati milosti!

Zdravlje Ako ste se uputili u šetnju na neki nepristupačni teren, pripazite se uboda ili ugriza životinja. Izgledna je hitna medicinska intervencija!