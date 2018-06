Mentor

Sjedi zeko u šumi i nešto piše… Naiđe lisica i upita ga:

– Što to pišeš, zeko?.

– Doktorsku disertaciju! – odgovori on.

– A što ti je tema? – upita ga lisica.

– Kako oderati lisicu – odgovori zeko.

– A, je li, mamicu ti tvoju – poviče lisica, uhvati zeku i odvuče ga u grmlje, iz kojeg se potom začuše krici.

Zeko potom izađe iz grmlja i nastavi pisati… Malo kasnije naiđe tuda i vuk.

– Što to pišeš? – upita vuk.

– Doktorsku disertaciju!

– A o čemu?

– Kako oderati vuka?

– Kako se usuđuješ – zaurla sada vuk, pa i on odvuče zeku u grmlje.

Ponovo su se čuli krici, a onda se sve umiri. Izađe zec iz grmlja, a sa njim i medo koji mu reče tapšući ga po ramenu:

– Jesi li vidio, zeko? Nije važno što ti je tema, važno je tko ti je mentor!