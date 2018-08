2 .8. 2018.

Ljubav Želje vam se ne ispunjavaju, ali to ne znači da trebate odustati od svega. Ostanite svoji, držite do sebe. On ili ona će se zainteresirati za vas.

Posao Svoje ste napravili. Sve ste pošteno odradili, ali naplata potraživanja kasni, i gubite živce. Takvo što je, na žalost, učestala pojava.

Zdravlje Živci vam rade prekomjerno. Prešućujete određene stvari, i na kraju se napetost koncentrira na vaš osjetljivi želudac. Sami sebi štetite.