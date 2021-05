Dnevni horoskop, Bik, 22. i 23.05. 2021.

Ljubav Jako vam je stalo do njega ili nje, ali to iz velikog opreza (još) ne pokazujete. Želite da on ili ona „poludi“ za vama? Jako ste zanimljiv lik.

Posao Imate problema s inspiracijom. Trenutno vam ništa novo i zanimljivo ne pada na pamet. Ima vas mnoštvo koji i ne želite da se išta promijeni.

Zdravlje Drži vas neka čudnovata tjeskoba, i sve bi moglo vrlo brzo prerasti u depresiju. Mir se ne može kupiti nikakvim novcima. Mir se treba zaslužiti.

Snovi i vizije Za nemali broj ljudi, neki su odnosi završili još prije 10 ili 20 godina, ali oni su još uvijek vezani za njih, iako toga nisu svjesni. Zato se i ne mogu posvetiti sadašnjem partnerstvu jer ih prijašnje blokira.