6. i 7. 4. 2019.

Ljubav U eksplozivnoj ste situaciji. Mogao bi vam se dogoditi bombastični ispad.. Ako ste u intimnoj vezi sa Škorpion(k)om, živite na vrhu vulkana!

Posao Imate puno želja i malo mogućnosti da ih (sve) ostvarite. Odustanite od megalomanije. Budite zadovoljni s onim što trenutno imate.

Zdravlje Izbjegavajte verbalne ispade u javnosti, jer ćete se loše provesti. Vaš pretjerano impulsivni temperament često vam stvara neugodnosti.

Snovi i vizije Niste sretni jer ne cijenite ono što posjedujete. Vaša pozornost usmjerena je na ono što nemate. To vidite – i to cijenite. Ali ono što imate, to ne cijenite.