14. i 15. 7. 2018.

Ljubav Volite filozofirati o ljubavi, i u tome ste nenadmašan majstor. Jurite za megalomanskim stvarima, i gubite iz vida mala svakodnevna zadovoljstva.

Posao Još niste spremni za hrabre poteze. Odugovlačite, vježbate strpljenje i samokontrolu. Pazite da vam se ne dogodi pucanj u prazno.

Zdravlje Nikada niste toliko iščekivali sunčev sjaj kao ovog ljeta, a vrijeme nikako da se stabilizira. Ne sunčajte se u svako doba dana. Sunce je opasno.

Snovi i vizije Niste sretni jer ne cijenite ono što posjedujete. Vaša pozornost usmjerena je na ono što nemate. To vidite – i to cijenite. Ali ono što imate, to ne cijenite.