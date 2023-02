Tijekom večeri domaćin Bojan u goste je pozvao Darija, Petru, Manuelu, Tihomira, ali i Sašu koja još uvijek živi odvojeno. Saša je odmah krenula redekorirati prostor, a Manuela je to protumačila kao Sašinu prilagodbu na prostor i ljude.

"Tebe sam stavila na prvo mjesto. Onda su me oni pitali je li to fizički ili psihički pa sam ja rekla da ti kao čovjek ispunjavaš sve kvalitete", rekla je Saša Dariju tijekom zajedničkog druženja u Bojanovom stanu. U zadatku gdje su kandidati morali poredati kandidate po fizičkoj privlačnosti, Saša je na iznenađenje mnogih stavila Darija. On je nju pak smjestio na drugo mjesto i nekoliko puta u izjavama svima dao do znanja da mu je najtemperamentnija kandidatkinja ove sezone vrlo zanimljiva. Tijekom zajedničkog druženja u Bojanovom stanu, Saša i Darijo su svakako došli do izražaja.

"Doktorice, kada sam ga ja stavila na prvo mjesto, znači da mali vrijedi. Ti dok to prepoznaš, ima da ti ga uzme netko drugi", rekla je Saša direktno ispred svih. Njegovu partnericu Petru je to nasmijalo, a kasnije je u izjavama rekla kako ju nije povrijedilo.

"Drago mi je zbog njega jer je dobio tu potvrdu", rekla je Petra.