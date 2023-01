Dario Crnković (27) iz Rakovice i Petra Meštrić (28) bili su drugi par koji su spojili stručnjaci.

“Imamo jednu buduću doktoricu, mladu odgovornu ženu, Petru, koja je odlučila pronaći ljubav i došla je k nama. Treba je spojiti s muškarcem koji će se truditi opustiti je i da bude svoja. Muškarac koji će je izbaciti iz balansa i pomoći joj da pobijedi samu sebe. Dario je mladić koji je bio prevaren i sam je prevario. Izazov mu je vratiti povjerenje. Moraju pomaknuti granice i vidjeti koliko su spremni napraviti u ime ljubavi”, glasio je komentar Borisa Blažinića.

Spajanje drugog para

Petra je sebe opisala: “Studentica sam medicine na zadnjoj godini u Rijeci. U slobodno vrijeme se bavim Instagramom, snimam reklame. Ljudi imaju predrasude o meni. U prijašnjim vezama sam imala previše obaveza, teško je bilo uskladiti obaveze i vezu. Volim džentlmene, koji zna učiniti da se žena osjeća lijepom, muškarce koji se trude.”

Dario je također rekao po što je došao: “Htio sam probati pronaći ljubav. Nemam neka očekivanja, ali možda se i dogodi nešto, da nađem neku curu i počnem nešto ozbiljnije, stvorim familiju. Imam 27 godina.

Prošla veza je propala zbog mene, bili smo zajedno šest godina, bili smo mladi i ja baš nisam poštivao tu curu. Usamljen sam, ne možeš neke stvari s nekime podijeliti, teže je kad si sam”, povjerio se Dario.

Nervoza na dan vjenčanja

Na dan vjenčanja Petra je priznala kako se osjeća: “Napokon je došao taj dan, krenula je nervoza od jutra. U svojoj glavi sam napravila zamisao idealnog muškarca, da je zgodan, šarmantan, da mi daje komplimente i da me lijepo tretira. Panika će nastupiti kad ga vidim, kad sve započne.”

Dario je u tom trenutku razmišljao o nečemu drugome: “Razmišljao sam hoće li mi se cura svidjeti, a sad razmišljam hoću li se ja svidjeti njoj. Uhvatila me ta nervoza, ne mogu se pomiriti s time. Imam očekivanja da ima iskren pogled ili osmijeh. Mogao bih se zaljubiti. Bit ću to što jesam i nikad se ne zna.”

Vjenčanje se održalo u Klubu šumica, nedaleko od Zagreba.

Kad je Dario došao do oltara, njegova sestrična Mirna je rekla da ima tremu, da se to vidi na njemu, ali da je to pozitivna trema, dok je Olivera, Petrina kuma, dodala: “Mislila sam da ima 18 godina jer izgleda kao klinac.”

Dario je u trenutku iščekivanja pomislio: “Sve sam više nervozan, kad će doći.” Petra je u to vrijeme mislila: “Bilo mi je sve u magli, nisam mogla vjerovati da se ovo događa. Uhvatila me trema kad sam počela koračati prema njemu.” Dario je tada priznao kad mu se približila da nije znao bi li joj prišao od nervoze. Darijeva sestrična Mirna je rekla da joj je Petra čini slatka, draga i nježna te da bi se mogli slagati.

'Izgleda mi neprirodno'

Kad su se vidjeli, Petra je rekla da joj se svidjelo što je bio nervozan i da ima lijepe oči, dok je Dario komentirao nju: “Cura je lijepa, ali nisam imao osjećaj da je nešto kliknulo, izgledom nije za mene, izgleda mi neprirodno.”

Tijekom fotografiranja i zbližavanja Petra je priznala: “Volim fotkanje pa mi je bilo ugodno. Problem mi je započeti razgovor s njim, ali sad idemo u super smjeru da se upoznamo kao osobe.” Iako je Petri bilo ugodno, Dario je imao drugo mišljenje: “Nisam mogao osjetiti da imamo neku konekciju, sve je bilo lažno.”

Novu sezonu showa 'Brak na prvu' možete pratiti od ponedjeljka svaki dan samo na RTL-u.