Svađe su ih dovele do toga da je jedan od njih hitno želio izaći, no to se ipak nije dogodilo. Neko su vrijeme bili i razdvojeni, a to je, čini se, bilo na obostrano zadovoljstvo. Sada kada su ponovno zajedno, sjeli su i popričali o turbulentnim događanjima u njihovom odnosu. "Jako brzo iskomuniciramo, ne ljutimo se, gledamo gdje je nastao problem", rekao je Tihomir Manueli njihove dobre strane.

"Nisi komplicirana osoba, i ako se naljutiš, to kod tebe kratko traje. To je divna osobina", dodao je i potom krenuo s kritikom.

"Kad želiš nešto reći, misliš da si u pravu, imaš potrebu to reći i zaboraviš slušati. A inače, to je naša najveća prednost, što slušamo jedan drugog", rekao je.

Manuela ima pak svoje mišljenje.

"Mislim da Tihomir ponekad ne sluša. Ne čuje jer previše sluša sebe. Sebe više, a mene manje", rekla je kroz smijeh, a on se s time nije složio.

"Ne smatram da je tako, ali nisam tip koji ignorira ako mi netko kaže da nešto ne valja", zaključio je.