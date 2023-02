''Pusti me da uživam u svom miru, nemoj mi uzdisati', vikala je Saša dok je sa suprugom Bojanom ležala pokraj bazena ispijajući osvježavajuće piće! No, izgleda kako joj niti luksuzno okruženje ne pomaže da riješi nesuglasice s partnerom. U jednom trenutku Bojan je primijetio da Saši smeta čak i kada on diše.

''Preglasno dišem, ha? Da mi je netko pričao', rekao je Bojan, a Saša je odmah dodala: 'Jesam ti rekla da šutiš?' Nakon nekoliko trenutaka, Bojan je svoju partnericu pitao jesu li naručili kavu, ali 31-godišnjakinja je ponovno burno reagirala:

''Ti mene pitaš jesmo li naručili kavu? Znaš li ti nešto u životu? Pitaj nekog drugog, što mene pitaš? Ti ćeš meni govoriti što da pričam? Ja sam 31 godinu čekala da sretnem tebe i da me ti naučiš što trebam pričati? Nema kave, napravi nešto! Ništa ne poduzimaš'', vikala je Saša.

Koji će par uvidjeti da se zapravo dobro slažu te koja je granica Bojanove strpljivosti - ne propustite pogledati od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Braka na prvu'.