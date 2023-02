Prvo zajedničko druženje je prošlo, a Sašine izjave uznemirile su Darija i Petru. Par se zbog nje dobrano zakačio, a Dario je sve to prokomentirao u intervjuu za RTL.hr.

On je objasnio da mu je zasmetalo Sašino nametljivo ponašanje. "Zasmetala me njezina negativna energija. Umjesto da se svi upoznamo i zabavljamo, morali smo slušati njezino kreštanje."

Dario je otkrio i da je prva bračna svađa malo narušila odnos između njega i supruge Petre, a zasmetalo ga je to što nije dobio njenu podršku.

Priznao da je bio strog

"Pa malo i je. U trenucima kada me Saša napadala, očekivao sam od nje neku reakciju tijekom večere. Nisam dobio njezinu podršku i zasmetalo me što je rekla kako je ona neutralna. Pa ja sam ti muž, sigurno ne bih dao na nju da je s njom Saša tako razgovarala. U istom smo eksperimentu, moramo si biti podrška i zaštititi jedno drugo", istaknuo je.

Dario je Petri rekao da je "fejk" jer je ona, po njemu, uživo jedna osoba, a ispred kamera sasvim druga.

"Rekao sam joj da je 'fejk' zato što je iza kamera jedna priča, a ispred kamera druga. To me strašno živcira. Budi to što jesi - tko te voli, voli te, a tko ne, ne. Takav je život", ispričao je, a potom je priznao da je prema Petri bio strog.

"Možda i jesam bio strog, ali smetalo me to što je Petra jedno ispred kamera, a drugo iza."

