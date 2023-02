"U ovom trenutku, mislim da nemam više snage nastaviti", rekla je Saša Đorić ekspertu Borisu Blažiniću i partneru u showu Bojanu Mrđenoviću. Sve se to odvilo kroz suze budući da je kroz razgovor s psihoterapeutom Saša spoznala neke stvari o sebi.

"Moram li ja uvijek suze puštati da bi mene netko doživio u potpunosti? Žao mi je što ne znam kako ja to izgledam vani, što nosim u sebi, da moram pustiti suzu da me ljudi dožive da nisam kamen. On me do jučer doživljavao tako. Uvijek moram proći kroz to da bi me netko u potpunosti doživio", rekla je. Priznala je kako nije riješila neke traume iz prošlosti već je samo pobjegla od njih.

"Probat ću ponovno, legitimno sam mogla otići", dodala je. Baš kao i ona, i Bojan kaže kako je spreman ostati jer nije potrošio puno energije, iako se čini suprotno.

"Konačno si počela razgovarati s čovjekom, a on to želi", rekao joj je Boris i dodao kako je potrebno još raditi na njihovom odnosu.