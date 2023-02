Dan je ceremonije. Marko je siguran u svoju, ali i Andreinu odluku o ostanku. Od svih kandidata najteže je Petri jer, jutro nakon svađe, ne zna kako će sve završiti.

''Iznenadila me njegova reakcija. To su stvari koje je čuvao u sebi i koje je samo čekao da istrese… To su kompleksi koje on drži u sebi i s čim se bori, pa je sad to prebacio prema meni'', rekla je Petra, priznavši da nije sigurna hoće li svoj odnos uspjeti izgladiti.

Dario nije prespavao kod Petre pa na ceremoniju ide sam. Kad se ujutro probudio, shvatio je što je sve izrekao. ''Mislim da sam pretjerao… Sad je gotovo'', iskreno se pokajao.

Osim Darija i Petre, ni Manueli i Tihomiru više ne cvjetaju ruže. Tihomiru nije jasno zašto je ljuta, a Manueli se ne da objašnjavati jer od sinoćnjeg razgovora s njim nema više o čemu razgovarati.

''Nema kompromisa ni tolerancije, onog što je meni stvarno bitno. Kod Tihomira ispada da je ono što on kaže ili ništa'', priznala je Manuela, dodavši da je njihov odnos toliko narušen da su si sad samo poznanici.

''Imam mane i moraš ih upoznati'', rekao joj je Tihomir, no ona nije bila raspoložena za razgovor.

Sve djevojke, prije pisanja odluke, otišle su kod Hedvige. Petra im prepričava kako se svađa samo nakon večere nastavila, ali nije željela ići u detalje. Saša je željela dati do znanja Petri da nije željela svojim komplimentima upućenim Dariju pokvariti njihove odnose.

''Potapšala sam ga po ramenu kao prijatelj i on je jučer nakon vaše svađe mene zvao da me pita može li spavati kod mene u hotelu… Rekla sam mu da to nije u redu. Ne znam kako je sklopio u glavi da bih ga ja uopće pustila u svoj osobni prostor'', priznala je Saša.

Dariju je i dalje jako teško jer mu je žao zbog jučerašnjih riječi i bilo bi mu puno lakše da imaju nekoliko dana prije odluku tako da sve u miru riješe. Petra je prije ceremonije napisala odluku stavljajući sebe na prvo mjesto jer, kako kaže, neke granice postoje.

Bojan i Saša danas nisu imali dvojbi što napisati jer su bili poprilično sigurni u svoje odluke.

Dečki su djevojke čekali napeto i u tišini. Kad su došle djevojke, Dario je Petri poklonio cvijeće koje je ukrao iz vaze sa seta te se ustao i svima se ispričao za jučerašnje ružne riječi, a nakon te isprike uslijedila je isprika za Petru.

''Stvarno oprosti, gadim se sam sebi, iskreno… Udarao sam ispod pojasa. Žao mi je i nadam se da ćeš mi moći oprostiti'', priznao joj je Dario, a ostali su kandidati ostali zadivljeni njegovom gestom.

''Nisam očekivala… Ne znam je li bio iskren, vjerujem da je. Imam osjećaj da nisam sigurna'', priznala je Petra, prihvatila ispriku i zagrlila ga.

Kao prvi par na razgovor kod eksperata došli su Lorena i Stefan. Smatraju da im je ovaj tjedan bio jako veliki izazov jer konkretno jedan dan nisu imali dobru komunikaciju, ali su ga uspjeli prebroditi i čak poboljšati odnos. Oboje su napisali da ostaju.

Sljedeći par su Hedviga i Zoran. Oni smatraju da do sada nisu imali nikakvih nesuglasica, ali ih u budućnosti čeka dosta izazova – od njezine bolesti, njegove kćeri, života u drugim državama i zato se ne zamaraju glupostima.

''Nama je prioritet da držimo jedno drugome leđa'', rekla je Hedviga, ''Problem je što me čita toliko dobro da mu ne mogu ništa zataškati''.

''Imajte na umu da se veza gradi u sadašnjosti, a ne u budućnosti'', poručila im je ekspertica Nelly. Oboje su napisali da ostaju.

Sljedeći su na vrući kauč došli Dario i Petra. Petra je prizala da su joj smetali njegovi vulgarni komentari i provokacije, a Dario je još jednom poručio da mu je žao.

''Nikad mi nije rekla da joj to smeta. Osjećao sam da je OK'', pravdao se Dario.

Eksperti primjećuju da, unatoč njihovim žaljenjima da nisu kompatibilni, svojim gestama i načinom sjedenja upućuju na to kako im je ugodno biti jedno pored drugoga.

Stiglo je vrijeme za odluke, a Petra je na svom papiru napisala da odlazi i iznenadila sve, osim Darija.

''Očekivao sam'', priznao je. ''Ostajem, oprosti'', stajalo je na njegovu papiru.

''Ne idem ja nigdje'', nasmijala je sve Petra, priznavši da je svoj odgovor napisala prije Darijeve isprike.

Sljedeći na redu su bili Saša i Bojan koji su priznali da su zadovoljniji svojim odnosom. Smatraju da im je pomogao razgovor s ekspertom jer od tad imaju dosta dobru komunikaciju. I svi ostali kandidati iznenadili su se kad su primijetili da njih dvoje normalno komuniciraju i međusobno se zezaju.

Eksperti su mišljenja da je Bojanova reakcija na Sašinu prijetnju odlična jer je uspio iskontrolirati ljutnju.

''Prva sam mu se javila nakon svađe zato što sam shvatila da sam pretjerala i da sam time što sam bila brza na jeziku povrijedila njega više nego što sam htjela. Povrijedila sam i sebe. Kroz to sam iskazala svoju nemoć i slabost. Imala sam potrebu njemu to objasniti… Kad sam u tom trenutku puhnula vatru kao zmaj, puhnula sam svoju nemoć'', priznala je Saša.

Bojan smatra da je i dalje zatvoren jer se ovdje nema zašto i kome otvoriti, no sve je lakše otkad komuniciraju.

Oboje su napisali da odlaze i razišli se u prijateljskom tonu. Saša je otišla nazdraviti s Bojanom jer je ovo prvi razvod u trećoj sezoni 'Braka na prvu'.

A što će odlučiti ostali parovi i napušta li još netko show, gledatelji će doznati sutra od 21.15 sati na RTL-u.