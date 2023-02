Dok se neki parovi zabavljaju, Dario i Petra vode ozbiljne razgovore o Petrinoj zatvorenosti i odgovaraju na pitanja koja su im poslali eksperti. Petra je dobila dojam da je Dario razočaran njezinim hladnim iskazivanjem emocija, a njemu nije jasno kako Petra do sada nije doživjela pravu ljubav.

''Karakterno nije prošao! Čim kod mene netko ne prođe energetski, fizički može biti Brad Pitt, ne zanima me uopće. Vibriram na nivou energije, prerasla sam fizički izgled'', odbijala je svaku mogućnost prilike Saša, dok je Bojan istaknuo da i dalje misli kako je ona kvalitetna osoba i ne zna zašto je takva prema njemu, ali gubi svaki interes za nju.

''Imao sam dvije cure s kojima sam pronašao ljubav… S prvom, ja sam bio mlad i nju sam povrijedio na više načina, a u drugoj vezi mi se sve vratilo. To što sam radio, doživio sam na svojoj koži'', priznao joj je.

''On je meni rekao da je direktan… Nije da mu to zamjeram, ali mislim da bi nekad mogao malo ublažiti neke stvari.

Tihomir je za Manuelu priredio romantičnu večeru. ''Da sam znala da će suprug biti takav, možda bih se udala i prije!'' priznala je Manuela Tihomiru, ''Osjećam se kao da sam već sto godina s tobom u braku''.

''Definitivno osjećam da je kemija tu, vidjet ćemo u kojem smjeru to ide'', složio se i Tihomir.

Petra i Dario nastavili su odgovarati na pitanja eksperata. Petra mu je rekla kako smatra da je super osoba, a on je odlučio biti brutalno iskren.

''Prvo što mi se svidjelo na tebi bio je pogled, imaš te plave oči, lijepe… Kad si stala ispred mene, gledao sam i ti sise, i tako to, ako ćemo iskreno, nećemo se lagati'', rekao je Dario, dok se njegova supruga zacrvenjela.

''Mislim da nekad priča nešto što ne misli, da su tu neke dvije osobe… Jedna ima obrambeni mehanizam, a nekad se pojavi ta druga koja mi je 'wow''', priznao je Dario, rekavši da ne shvaća kako joj ljubav nije na prvom mjestu u životu.

''Možda se malo teže otvaram prema muškom rodu… To je i on primijetio, da ja izbjegavam tu fizičku i emotivnu bliskost. Htjela sam mu dati do znanja da to nije do njega'', rekla je Petra.

''Nisam očekivao da će to ispričati. Rekla mi je nasamo da joj se sviđam, i fizički'', dodao je Dario.

Petra mu je te večeri dopustila da skupa spavaju u zajedničkom krevetu, a on je priznao da se ugodno iznenadio.

''Vidio sam je navečer kad je skidala šminku… Čak sam se iznenadio, mislio sam da će to biti i lošije. Čak mi je možda bolja bez šminke nego sa svom tom šminkom!'' kazao je.

Hedviga i Zoran i dalje uživaju u vremenu provedenom skupa, a tema za razgovor im ne nedostaje.

''Nikad nisam mislila da ću s nekim moći provesti toliko sati a da me ne živcira… Od vjenčanja do sad zapravo se nismo ni odvojili'', rekla je Hedviga.

''Jedva čekam da opet ostanemo sami pa da nastavimo tamo gdje smo stali, imam još dosta pitanja'', iskren je bio i Zoran.

A dok jednima napreduje odnos, drugima stagnira. Saša s Bojanom od jučerašnje svađe nije ni progovorila i trudi mu se istaknuti kako se neće s njim družiti: ''Neću živjeti s njim u istom prostoru. Kraj i točka''.

Izvor: RTL Izvor: RTL

Bojanu nije jasno zašto kod Saše nema ljudskosti, a Saša tvrdi da za nju muškarac mora biti vođa i energetski jači od nje te ne razumije zašto su ih eksperti spojili.

Dario, iako zna da se Petra boji dubine, odlučio joj je prirediti vožnju jet skijem. Iako ovo nije bila aktivnost koju bi odabrala, jako joj je drago što je Dario uvijek pokuša smiriti i popričati s njom. Oboje se slažu da im je lijepo i zabavno zajedno te da kod njih nikad nema tišine. Dariju kod Petre jedino smeta količina šminke koju svakodnevno stavlja.

''To me dosta odbija, volim da bude prirodnija'', priznao je.

Andrea i Marko također odgovaraju na pitanja eksperata. Andrea priznaje da je on njezin tip muškarca, a na pitanje seksualne kemije bilo joj je jako neugodno.

''Definitivno mi se stvaraju i takve potencijalne manifestacije, da!'' iskren je bio Marko.

Parovi svoj medeni mjesec provode u raznim aktivnostima. Hedviga i Zoran pričaju o prošlim vezama i kako su sad napokon odlučili živjeti za sebe. Lorena i Stefan dan provode na plaži ispijajući koktele. Lorena smatra da im odnos napreduje, ali ne želi unaprijed govoriti pa se razočarati. Oboje su se složili da nisu očekivali da će eksperti uspjeti pronaći osobe koje su im toliko slične.

Tihomiru i Manueli pridružili su se Lorena i Stefan. Oba para su oduševljeni što su baš oni zajedno na medenom mjesecu. Lorena i Stefan su oduševljeni jer su jako slični s Manuelom i Tihomirom.

Na kraju dana, Bojan je pričao kako mu je prošao dan te kako je sve bilo dobro do večeri, a onda je krenula Sašina promjena raspoloženja. Saša ga je napala jer joj smeta što on sluša produkciju i traži od njega da se ponaša kao da nje nema.

''Nismo kompatibilni i nikad nećemo biti! Sa mnom si u eksperimentu, ne s njima! Ne želim biti ovdje s tobom'', ljutita je bila Saša.

Bojan se nada pomoći stručnjaka i zanima ga je li problem u njemu, a da toga nije svjestan. Nadao se da će večer završiti ispijanjem vina sa Sašom te konačnim primirjem, ali ona je ogorčena činjenicom da se on želi s njom družiti, a već mu je nekoliko puta naglasila da ne želi imati ništa s njim.

Novi je dan i Dario zajedno sa Zoranom priprema rođendansko iznenađenje za Petru. Bojao se kako će Petra reagirati na buđenje, ali Petra je ostala ugodno iznenađena.

''Oduševio me tom gestom'', sa smiješkom je rekla Petra, zadovoljna jer je Dario zapamtio njezin datum rođenja.

Jutro su proveli šetajući se uz more. Dario smatra da je Petra jako zabavna iza kamere i žao mu je što ne pokazuje tu svoju, po njemu, ''bolju'' stranu.

U Starigradu atmosfera je nešto drugačija. Saša nije željela sjediti pored Marka jer se ona ne druži s prijateljičinim dečkima pa su se Andrea i ona izolirale. Andrea je sada sigurna da odnos Saše i Bojana nema budućnosti.