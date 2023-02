"Jako sam sretna što vas vidim. Drago mi je da ste dobro i da je tu osmijeh na licima", rekla je psihoterapeutkinja Iva Stasiow kandidatima. Konkretno, ovoga je puta posjetila Darija Crnkovića i Petru Meštrić koji su u ovoj fazi eksperimenta imali mnogo problema. Iako je bilo izgledno da će izaći, ipak su uspjeli riješiti nesuglasice.

"Imam strah budući da smo različite osobe, da će doći do pogreške u komunikaciji. I da ne bih ja možda svojim ponašanjem potencirala neku reakciju", rekla je Petra Ivi.

"Baš sam pretjerao, nakupljalo se i puklo je", rekao je pak Dario.

Situacija se činila bezizlaznom budući da je svoju partnericu nazvao "sponzorušom" i mnogim pogrdnim riječima, a Petra je ipak smogla snage za oprost.

"Da se to dogodilo kod kuće, da nije popio i da je to bilo iz čista mira, oštrije bih reagirala, ali budući da je bio takav splet okolnosti, ja sam ipak odlučila da ću mu oprostiti, da ću probati prijeći preko toga", rekla je Petra i dodala kako se to dogodi ljudima koji su nekoliko godina u braku, a kamoli njima koji se poznaju tek nekoliko tjedana.

Dario pak smatra da su jedan u drugoga izgubili povjerenje.

"Ako ona nije opuštena, onda se i ja ukočim. Treba biti ono što je zapravo jer je stvarno odlična", rekao je Dario Ivi.

"On se s njom ponosi, a ona kada je pred kamerama drugačija, njemu je neugodno jer nema tu prezentaciju kad je s njim", zaključila je ekspertica.