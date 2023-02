U sociološki eksperiment 'Brak na prvu' ulazi novi par. Na opće iznenađenje mnogih, njihova će se ceremonija vjenčanja odviti pred ostalim parovima, a u ovoj smo epizodi dočekali tek početak. Beograđanka Miljana Popović odjenula je vjenčanicu i došla na lice mjesta, dok je njezin budući suprug, Zagrepčanin Marko Antunović, svoju mladu čekao pred oltarom. Dok se u autu vozila na ceremoniju, iznijela je svoja razmišljanja o braku.

"Možda se nisam dovoljno pripremila za to kako zamišljam brak, ali mislim da to dvoje ljudi trebaju super funkcionirati kao tim. Da, brak je timski rad. Bračni partneri su životni partneri, prolaze zajedno kroz sve životne situacije, dobre i loše. Tu su jedan za drugog", rekla je.

Na pitanje je li ju strah, odgovara: "Plašim se. Što ako dečko ne odreagira dobro na mene? Ali opet, što bih se plašila? Ne mogu na to utjecati. Bezveze trabunjam. Možda me već hvata trema. Želim da odmah osjeti moju energiju, kada me vidi da kaže da će mu sa mnom biti opušteno", zaključila je.

