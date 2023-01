U ponedjeljak je na RTL-u započela treća sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'.

Jedan od najprisnijih trenutaka tijekom vjenčanja je čitanje zavjeta, ali mladoženja Dario se odlučio za jedan liberalniji pristup i iznenadio mnoge prisutnike pa i mladenku.

'Mogu ti ponuditi seks...'

Dario je tako čitao svoj zavjet Petri koji je glasio: "Draga moja, došao je i taj dan da stojimo jedno pored drugog. Ulazimo zajedno u jedno novo poglavlje i avanturu života. Nadam se da ćemo pronaći zajednički jezik, da ćemo se slagati i biti podrška u dobrim, a još više u teškim trenucima."

"Ono u čemu sam jako dobar i što ti mogu ponuditi je jedan sex on the beach pa poslije toga jedan lagani orgazam, što se koktela tiče. Za ostalo ćemo lako. Idemo jako i pozitivno", poručio je Dario svojoj mladenki. Petra je u tom trenutku samim pogledom dala do znanja da joj je neugodno.

'Okrenula bih se iste sekunde i otišla...'

Darijeve riječi su šokirale Petrinu kumu Oliveru koja je komentirala cijelu situaciju: "Da je meni neki dečko pročitao takve zavjete, okrenula bih se iste sekunde i otišla s tog oltara."

Petrina prijateljica Ina također smatra da zavjet nije primjeren: "Da ti je to među prvih pet rečenica koje ćeš joj izgovoriti, ne smatram primjerenim situaciji."

Na kraju je i mladenka Petra komentirala situaciju: "Ne odgovara svačiji humor svim osobama. Bitno mi je da vidim da ima smisla za humor i definitivno će se negdje moj i njegov humor preklapati, samo evo, ovo mi je bilo malo neprimjereno. Možda je do mene."

