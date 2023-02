Što voliš, što ne voliš, što ti kod mene smeta, a što ti se svidjelo? To su ona tipična pitanja na koja su odgovorili i naši kandidati. "Sviđa mi se što s tobom imam o čemu razgovarati. Pažljiv si, poštuješ moje granice", rekla je Miljana, a s time se složio i Marko.

Bilo je toga i što oko čega se nisu baš složili, a to je pitanje vlastite misije na ovom svijetu.

"Koje su moje nesigurnosti? U smislu što radim ja u životu i koliko sam siguran da je ono što radim dobro. Propitujem ulogu na ovom svijetu, to je nesigurnost", rekao je Marko, što je Miljanu potaknulo na komentar.

"Nemoj se ljutiti, ja sam iskrena i direktna. Kaka sam to već čula od tebe, pitam se kako to da netko tko je već zrela ličnost, pita se takve stvari. Kako to da već to ne znaš?", rekla mu je, a potom u izjavama oplela i po odluci eksperata.

"Ne znam odakle im ideja da mene spoje s takvom osobom. Mene? Ono što zacrtam to mora i biti. Želim to i to, točno znam što hoću i to moram ostvariti", rekla je samouvjereno. Marko pak smatra da se u ovom životu baš ništa ne treba. "Samo svjedočenje može biti lijepo i prekrasno", zaključio je.