„Naviknuo sam se da u mojoj svakodnevici ima puno zezanja, humora, tako oduvijek funkcioniram - ne mogu previše dugo držati ozbiljan ton“, rekao je Zoran dok je uživao u jutru sa svojom Hedvigom. Stefan je već odradio trening i došao kući, gdje ga je čekala Lorena. „Zadovoljan sam treningom. I onda još kad dođem doma, meni moja draga ženica napravi ovako lijep doručak“, komentirao je.

Miljana i Marko A. započeli su svoj medeni mjesec, prepričavali svoje vjenčanje te komentirali kako su im drugi parovi pružili podršku te puno pomogli da se opuste. Bez obzira na to što je Miljana imala pomalo negativan prvi dojam o svom partneru, on je sada uvidio da se to mijenja te dodao: „Čak dozvoljava sebi vidjeti neke slojeve mene koje na prvu nije doživjela.“

Kod Hedvige su došle Lorena i Petra i pričale o jučerašnjem vjenčanju iako je Lorena spomenula da je Stefanu u jednom trenutku splasnulo raspoloženje i samo je zbog nje pokušavao biti dobre volje. Naravno, komentirale su i novi par, a Lorena je otkrila da se Miljana ne sviđa Stefanu te dodala: „Moj dragi misli da će nalikovati Saši.“ Lorena se žalila i da je postala domaćica jer stalno kuha, čisti i pere na što se Hedviga nadovezala da ona ne pokazuje svoje umijeće kuhanja da se Zoran ne bi naviknuo na to. „Vjerujem da barem neki postotak naše ljubavi ide kroz želudac“, rekla je Lorena.

Miljani je jako lijepo kako se Marko A. džentlmenski ponaša prema njoj. Također, dogovorili su se da se neće zvati muž/žena, nego honey, a premda si slatko tepaju, Miljana je odlučila da ne želi spavati s njim u istom krevetu. „Generalno mi je privlačna, ali dajem joj prostora, a isto tako dajem i sebi prostora“, komentirao je Marko A. Miljana je još jednom pojasnila da je na prvu dosta rezervirana kad je riječ o dodirima, grljenjima zato što joj to nije prirodno. „Bojim se da on već razvija želju za nekom bliskošću, a ja to još uvijek nisam osjetila“, otkrila je.

Marko je odveo Andreu u rodni Daruvar. „Tu nisam doveo puno djevojaka, samo one s kojima sam mislio ozbiljno“, rekao je i pokazao Andrei klupicu kod koje je snimao uvodni video za show, kada je rekao da će svoju bolju polovicu dovesti ovdje. Zbog poslovne situacije, on trenutačno traži stan u Zagrebu, ali Andrea je rekla: „Neće se useliti u moj stan; živim s prijateljicom i njezinim djetetom.“

Miljana je primijetila da se ona i Marko A. razlikuju po ambicioznosti te da on za svoje godine djeluje dosta nedefinirano. Marko A. je komentirao kako mu je drago što se bavi kazalištem jer i on jako voli teatar, a kad je o njezinu karakteru riječ, dodao je: „Mislim da je Miljana izazov ljudima, da ima nešto s njom i da su eksperti na neki način vjerovali u mene i misle da sam zreo za nju.“ Dan su proveli uz obalu upoznavajući se, a Miljana je komentirala kako joj ništa konkretno ne smeta kod Marka A., ali i da su tek na početku.

Petra i Dario razgovarali su s eksperticom Ivom kako bi ponovno vratili povjerenje. Petra se bojala da bi moglo opet doći do razmirica jer su jako različiti, a Darija i dalje muči što ona nije opuštena pred kamerama kao kad je s njim nasamo. Ekspertica Iva Darijevu je brigu protumačila kao da se on njome ponosi i onda ga smeta što se ne predstavlja takvom pred kamerama. „Razumijem što želi reći, ali isto tako smatram da se čovjek treba ponašati u skladu sa situacijom, da postoje norme ponašanja na različitim mjestima, tako sam odgajana“, rekla je Petra. Potom su odradili zadatak koji im je pomogao u izražavanju emocija i trenutačnog mišljenja. „Ako ti nešto smeta, možeš mi slobodno reći“, rekao je Dario i objasnio Petri kako ga je povrijedilo što je svima rekla što je muči osim njemu. Petra je uvidjela u čemu je i ona pogriješila te otkrila kako će se truditi bolje komunicirati s Darijem.

Marko je odlučio upoznati Andreu sa svojom prijateljicom Josipom, kojoj su oni djelovali jako skladno i zaljubljeno, kao da su već dugo zajedno. Marko joj je prepričavao kako im je bilo na vjenčanju i kako se osjećao, a Josipa je odmah primijetila da je Andrea djevojka po njegovu ukusu. Andrea je pokušavala od Josipe doznati neke pikanterije iz Markova života, ali odgovori je nisu usrećili jer je Josipa komentirala da se Marko ne može smiriti kad je o ženama riječ zato što stalno putuje. „Nikakav problem, ali samo ako ja putujem s njim“, rekla je Andrea.

Hedvigi i Zoranu u posjet su došle Hedvigina sestra Leonarda te najbolja prijateljica i kuma Lucija. Obje su primijetile koliko je Hedviga sretna i smatraju da bi njezina veza doista mogla potrajati. Također, Leonarda je otkrila kako je Hedvigino konstantno smijanje znak zaljubljenosti. Dok su se Hedviga i Leonarda odvojile sa strane, Lucija je pokušavala doznati koji su Zoranovi planovi s Hedvigom koji joj je otkrio da jedva čeka Hedvigu odvesti u Novi Sad. Leonardu je najviše zanimalo kako se Zoran nosi s Hedviginom bolešću. „Top je reagirao, zaštitnički, kao što cijelo vrijeme nastupa prema meni“, te dodala da ni sama nema riječi za Zorana i njegovu brigu oko nje. „Baš je postao moja osobica“, zaključila je, a i sestra i prijateljica bile su jako zadovoljne onim što su čule i vidjele.

Lorena i Stefan dan su provodili u školi plesa. Stefan se trudio izvesti sve pokrete što je najbolje mogao, ali Lorena je zaključila da se kemija nije mogla stvoriti zato što joj je Stefan cijelo vrijeme bio smiješan i previše ukočen. Lorena je naposljetku odlučila instruktore plesa podučiti trenutačno najaktualnijem plesu na TikToku, a koji su već naučili Stefan i ona.

Marko i Andrea spremali su po kući i pričali o doživljajima iz Daruvara i njegovoj prijateljici. Marko je komentirao kako Andrea i on dobro napreduju, ali i da ništa ne očekuje jer se ne želi unaprijed nadati. Andrea razmišlja slično jer ne može zanemariti činjenicu da se nalaze u eksperimentu i da su se upoznali upravo zbog toga, a ne svojom voljom negdje vani. Marko je dodao da smatra kako njihov odnos nakon showa može ići prirodnim tijekom - mogu se nastaviti viđati, družiti i razvijati nešto, a s vremenom i početi živjeti skupa jer se planira doseliti u Zagreb. Andrea je mislila da joj spominje zajednički život odmah nakon showa na što je Marko rekao: „Ma ne, Bože sačuvaj - jesam dobar, ali nisam lud!“ Andreu je to uvrijedilo, no Marko je dodao kako i njemu žena mora zadovoljiti neke kriterije za suživot kao i on njoj. Andrea se dotaknula Josipine izjave kad je o Markovu ljubavnom život riječ te mu pojasnila kako je to doživjela. „Zvučalo mi je kao da si ženskar“, rekla je, što je Marko shvatio kao uvredu jer se ne bi nazvao ženskarom, a smatra i da u životu trebaš isprobati više partnera da bi znao što ti odgovara. „Ona mora shvatiti da ne može živjeti u svom balonu i da dobije nekoga u život a da radi i dalje iste korake koje je radila prije i ako hoće nekoga kvalitetnog u život, definitivno mora znati da i ona sebe treba mijenjati i svoja neka uvjerenja i razmišljanja“, zaključio je.

Zašto će Lorenu iživcirati Stefan, a Petru Dario te hoće li Miljana dati priliku Marku A. - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Braka na prvu' od 21.15 sati na RTL-u.