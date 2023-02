"Onih prvih pet dana su bili divni, bajni, krasni i tu smo vidjeli jako puno sitnica koje su nam iste", započela je Manuela razgovor pred ekspertima koji se dalje nikako nije dobro odvio.

"Dogodilo se nešto gdje sam mu ja rekla da to nikome ne govori jer je to nešto što je između nas. Ako smo mi tim, mi zajedno nešto gradimo, pogotovo povjerenje i iskrenost. Na to moje 'nemoj', on je baš to napravio i tu mi se povjerenje srozalo", objasnila je Manuela.

"Radilo se o tome da sam ja govorio o njezinom karakteru, a ona je shvatila nešto drugo. Sumnjao sam u sebe, jesam li krivo postupio, ali doslovce nisam imao šanse. Ona je to shvatila kao izdaju i iz toga je nastao veliki problem", objasnio je Tihomir. I dalje nisu htjeli reći o čemu se točno radi. Što je kod njih bio kamen spoticanja?

"Posljednjih nekoliko dana me ne slušaš, stalno upadaš, nije samo sa mnom, dogodilo se i s drugim kandidatima. Rekla sam da želim izaći jer sam iz ekstremne slobode došla u ekstremnu prisnost. I nakon svega toga, kada sam mu rekla da mi nije dobro i da mi je teško jer to nije moj život, ti si meni rekao da misliš ići do kraja. I to je to. Njega baš briga za mene, makar je u meni nezadovoljstvo, ali kada vidim da nema smisla, neću udarati glavom u zid", bila je jasna Manuela.

Na to se nadovezao Tihomir: "Nisam rekao da idem do kraja. Kao drugo, to nije bila diskusija od pet sekundi. To je bio razgovor koji je trajao. Rekao sam joj 'hajmo pokušati', nikad nisam rekao da me nije briga za nju, a to je sada ovako ispalo." Rasprava se nastavila, no oboje su ipak odlučili ostati u showu.