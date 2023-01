Večeras je na RTL-u počela treća sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. Večeras je na RTL-u počela treća sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. Večeras je na RTL-u počela treća sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. Večeras je na RTL-u počela treća sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. Večeras je na RTL-u počela treća sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. Večeras je na RTL-u počela treća sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. Večeras je na RTL-u počela treća sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. Večeras je na RTL-u počela treća sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. Hrabru skupinu potpunih neznanaca spojili su eksperti Iva Stasiow, Sanela Kovačević Nelly te Boris Blažinić. Ova vjenčanja ne predstavljaju formalno-pravni brak, ali imaju psihološku težinu pravog braka.

Priliku da međusobno podijele svoje želje i očekivanja kandidati su dobili večer prije ceremonija, na djevojačkoj i momačkoj večeri, gdje su se prvi put upoznali. Prošli brakovi i veze, idealni partneri i uzbuđenje uoči sutrašnjeg vjenčanja bile su samo neke od škakljivih tema o kojima su razgovarali.

Dečkima se ubrzo pridružio Boris kako bi ih ohrabrio: ''Jeste li radoznali? Radoznalost je temelj svakog početka i pokretač promjena. Želim da imati otvoren um… Budite fleksibilni i gradite poštovanje i povjerenje''.

''Čestitam vam, odlučili ste reći da najvažnijoj stvari na svijetu, ljubavi, i to na ovaj način'', rekla je Nelly djevojkama.

I ove su sezone stručnjaci na osnovu testova i razgovora s kandidatima spojili prikladne parove, a prvi od njih su Andrea Kukolj i Marko Bogdan, koje bi mogla, smatraju, povezati njihova ambicioznost.

Stigao je dan ceremonije koja se održala u Nacionalnom parku Paklenica. ''Baš sam uzbuđen. Inače sam osoba koja nije bila uvijek za rješenje da je brak potreban, puno mi je bitnije da su međuljudski odnosi usuglašeni. Ovo je najluđa stvar koju sam napravio u životu'', priznao je Marko.

''Obući vjenčanicu je prekrasan osjećaj. Voljela bih da me pred oltarom dočeka osoba koja će u meni izazvati potrebu i želju da ga iz dana u dan sve više upoznam’’, poručila je Andrea.

Uzbuđeni Marko prvi je stigao pred matičara te uzvanike, a oči su mu zablistale čim je ugledao Andreu.

''Wow, predivno! Ne mogu sakriti oduševljenje. Apsolutno osoba po mom'', ostao je bez riječi dok je hodala prema njemu.

''Najviše mi se svidio njegov osmijeh, izgledao mi je simpatično'', na prvu je bila zadovoljna i Andrea.

U emotivnim zavjetima jedno su drugome obećali povjerenje, smijeh te otvorenost srca i uma da njihovo poznanstvo preraste u nešto više.

Idući par za koji su se odlučili eksperti bili su Dario Crnković te Petra Meštrić.

''Mislim da će ta konekcija i jednom i drugome ponuditi da pomaknu granice i da vidimo koliko su spremni izaći iz svog stava u ime ljubavi'', zaključili su.

Uzbuđena Petra odjenula je svoju vjenčanicu: ''U svojoj glavi sam napravila neku zamisao idealnog muškarca. Hoće li se on podudarati, vidjet ćemo''.

''Očekujem da se nešto desi, pogled, osmijeh, nešto interesantno'', rekao je nervozni Dario čekajući svoju buduću suprugu.

''Prvo sam pomislila da ima jedna 18 godina, baš izgleda kao klinac'', dala je svoj sud Petrina kuma, pjevačica i reality zvijezda Olivera Matijević.

''Cura je lijepa na svoj način, ali izgledom nije za mene. Izgleda mi dosta neprirodno, ako to smijem reći'', Dario nije bio baš oduševljen kad je ugledao Petru, a njoj je, s druge strane, bila slatka njegova nervoza.

''Ono u čemu sam jako dobar i što ti mogu ponuditi je jedan 'Sex on the beach' pa poslije toga jedan lagani 'Orgazam'…što se koktela tiče'', pokušao je biti humorističan barmen i koktel-majstor Dario u svom zavjetu, no to se baš nije svidjelo Petri, a posebno njezinoj kumi.

''Da je meni neki dečko pročitao takve zavjete, okrenula bih se iste sekunde i otišla'', poručila je kuma Olivera, priznavši da joj nije baš sjeo ni mladoženja, ali ni njegovo društvo.

''Kuma mi se čini vrlo zanimljiva osoba, pomalo simpatična i nije mi se baš jako dopao njezin smisao za humor. Možda joj to fali… I malo inteligencije, eventualno'', nije ni mladoženjina kuma Samantha ostati dužna.

‘’Nisam mogao osjetiti neku konekciju, sva je nešto bila ‘fejk’’’, komentirao je Dario svoju novu ženu tijekom zajedničkog fotografiranja.

S druge strane, nasmiješeni Marko i Andrea uživali su na opuštenom tulumu njima u čast.

‘’Osjećam se fenomenalno, ostao sam očaran ovim danom, svadbom’’, Marko nije mogao sakriti oduševljenje.

Svoj prvi ples otplesali su i Dario i Petra, a i najskeptičniji su uzvanici primijetili da ih sada mogu zamisliti skupa. Najglasnija od svih tijekom tuluma i dalje je bila kuma Olivera, što su kritizirali ostali, pa i Dario: ‘’Cijela ekipa je imala problem s njom. Nekako je napinjala da je ona glavna… Cijelo to vrijeme je njezino mišljenje bilo važno’’.

‘’Kuma je imala stalno neke komentare… Tu sam osjetila odmah neku ljubomoru… Cijela ekipa koja je bila na Petrinoj strani je bila na nekoj tapeti’’, požalila se Olivera Dariju i na ponašanje njegove kume.

Marko i Andrea osamili su se kako bi iskreno porazgovarali i prošetali uz more i zalazak sunca, što je posebno ganulo mladoženju pa je iskreno zaplakao.

‘’Bio sam i na kraju svijeta, ali nisam imao nikakvu osobu pored sebe u tom trenutku. Sad kad sam imao nju i taj zalazak, stvarno sam bio upotpunjen maksimalno… Kad imaš osobu s kojom možeš dijeliti sve, stvarno počinjem razmišljati o tome da bih jednoga dana htio da sve ovo što je sad eksperiment stvarno bude zapravo’’, kroz suze je priznao.

A kako će izgledati njihovi prvi dani u braku i čije je vjenčanje iduće, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati na RTL-u, u novoj epizodi showa 'Brak na prvu'.